Aggiungere vita ai giorni, non solo giorni alla vita. Questo è l’obiettivo che si pone la Regeneration Home, la residenza socio sanitaria assistenziale che si trova a Corato in via della Macina.

La struttura è pensata per offrire cure ed assistenza a chi presenta deficit funzionali e/o esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili o difficilmente curabili a domicilio. Oltre alle classiche prestazioni sanitarie garantite all’interno della residenza, agli ospiti è garantita la possibilità di svolgere percorsi quotidiani di riabilitazione e la valutazione fisiatrica periodica pensata per monitorare i progressi ed il mantenimento dell’attività motoria di ciascun degente.

A spiegarlo nel video di oggi è il dottor Domenico Mastrototaro, specialista in medicina fisica e riabilitazione: «per ogni ospite mettiamo a punto un progetto individualizzato, strutturato con obiettivi specifici. Ipotizziamo quasi sempre una prima fase finalizzata alla prevenzione delle complicanze legate alla immobilità ed una seconda fase che inizia quando i nostri ospiti possono raggiungere la palestra. L’obiettivo è sempre il recupero dell’autonomia nei movimenti.