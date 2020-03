Pneumatici invernali, un vantaggio sull'acquisto fuori stagione

L'acquisto con largo anticipo di pneumatici invernali consente di ottenere un treno di gomme a prezzi vantaggiosi, anche qualora si voglia ricorrere a gomme di marchi prestigiosi. Ecco allora che la scelta di comprare in primavera gli pneumatici per condizioni invernali potrebbe rivelarsi una mossa che premia gli automobilisti più attenti al budget. Per chi è alla ricerca di maggiori informazioni sulle normative che regolano i pneumatici invernali, sul sito di Oponeo è presente un approfondimento a questo indirizzo:



Obbligo di montare pneumatici invernali



Nel periodo autunnale scatta per tutti gli italiani l'obbligo di montare gomme invernali o dotarsi di soluzioni alternative come le catene. A partire dal 2013 il Ministero dei Trasporti ha esteso quest'obbligo all'Italia intera e ha previsto delle sanzioni fino a 338 euro da infliggere a quanti contravvengono alla legge. Fanno eccezioni soltanto i centri abitati che non richiedono espressamente l'obbligo di montare pneumatici invernali all'interno delle aree abitate.

Per pneumatici invernali si intendono quelli che riportano sul fianco la marcatura M+S (Mud+Snow), che per legge sono sufficienti a garantire sicurezza alla guida su strade nevose e sdrucciolevoli. A maggior ragione sono conformi alla normativa tutti gli pneumatici da neve e termici, ovvero quelli contrassegnati dalla marcatura 3PMSF e dal caratteristico simbolo del fiocco di neve con le tre vette innevate sullo sfondo.

È il caso di puntualizzare che anche le gomme multi-stagionali M+S e le all season 3PMSF soddisfano le condizioni obbligatorie, anche se non sono propriamente pneumatici invernali. Ciò che fa fede è quindi l'omologazione delle gomme, per tutti i brand e per qualsivoglia modello.

Vendita online di gomme invernali

L'automobilista che giochi d'anticipo e proceda all'acquisto delle gomme per condizioni invernali prima della fine dell'estate, potrà ottenere un sensibile risparmio economico ed evitare oltretutto di dover correre ai ripari last minute. D'altra parte alcuni negozi online offrono promozioni e sconti particolarmente vantaggiosi per la vendita di pneumatici invernali. È il caso per esempio dell'affidabile e-commerce Oponeo che è raggiungibile al sito www.oponeo.it. Si tratta di un negozio specializzato nella vendita di gomme, cerchioni e altri articoli per automobili e che si distingue per tutta una serie di promozioni a vantaggio dei consumatori.

La piattaforma Oponeo si fa apprezzare per una interessante user experience e una intuitiva interfaccia utente. Il filtro a esclusione presente nella home conduce il cliente alla scelta delle gomme più adatte alle proprie esigenze. Dopo aver inserito le dimensioni e la stagionalità delle gomme, è possibile indicare modello e brand dell'automobile.

Per diradare qualsiasi dubbio in merito all'acquisto di pneumatici invernali, si può contattare il numero verde o ricorrere alla chat di Oponeo. Oltretutto la consegna avviene nell'arco di 4 giorni lavorativi al massimo ed è gratuita per tutto il territorio italiano, isole escluse. Chi non è avvezzo a sporcarsi le mani potrà avvalersi del servizio di montaggio messo a disposizione dal sito e dislocato in ogni regione d'Italia.

Pneumatici invernali di qualità

Tutte le gomme per condizioni invernali in vendita su Oponeo sono a norma e quindi sono del tipo M+S o 3PMSF. Acquistando gli pneumatici 4 stagioni M+S il prezzo è leggermente superiore ai modelli stagionali, ma il risparmio è determinato dalla possibilità di utilizzare un solo treno di gomme anziché due. Chi però è solito coprire lunghe distanze farebbe bene a orientarsi verso i le gomme invernali di qualità, quelle la cui mescola è caratterizzata da profondi e fitti intagli e da una composizione ricca di silice. Questo tipo di gomme garantisce maggiore aderenza al manto stradale nevoso o ghiacciato, in particolare è assicurata maggiore efficacia di frenata in curva.

Il risparmio sugli pneumatici per condizioni invernali si ottiene sia procedendo all'acquisto online prima dell'inizio della stagione fredda, sia usufruendo di interessanti promozioni. Ciò che però dovrebbe guidare la scelta delle gomme è la sicurezza sulla strada, pertanto chiunque opti per i migliori marchi potrà contare su ottime prestazioni e in genere su un ridotto consumo dei tasselli, con il risultato di risparmiare sul lungo periodo. Anche la giusta pressione delle gomme gioca un ruolo fondamentale in termini di sicurezza alla guida.

Risparmio sul lungo periodo

C'è chi crede di fare un affare ricorrendo a gomme invernali usurate, ma la verità è che a volte si ha a che fare con modelli provenienti da paesi come la Germania e la Francia, laddove le normative impongono la sostituzione di una gomma con battistrada di profondità inferiore a 3-4 mm. Sicché è alto il rischio che qualche automobilista italiano acquisti gomme molto usurate, anche se conformi alle norme previste dal nostro Codice della Strada. L'acquisto di pneumatici nuovi evita di incappare in questo tipo di operazioni infruttuose.

Un altro modo per risparmiare in questo senso parte dalla opportuna valutazione delle proprie esigenze. Chi ad esempio è solito guidare in una zona climatica in cui la stagione fredda non copre l'intero arco temporale che va dal 15 novembre al 15 aprile potrebbe ricorrere all'acquisto di gomme invernali a mescola non troppo elastica, con il risultato di consumare meno il battistrada nelle giornate calde.