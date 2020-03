"Io vengo a casa", una nuova sezione dedicata alle consegne a domicilio

In un periodo complesso come l'emergenza che stiamo vivendo, crediamo che il compito di un giornale sia quello di informare, ma anche quello di rendersi utile e creare - ancora di più - un ponte tra i cittadini.

Per tale motivo abbiamo creato questa pagina - in continuo aggiornamento - fino a quando le misure previste dal governo lo imporranno - in cui forniremo ai lettori un elenco di tutte le attività che in questi giorni stanno effettuando consegne a domicilio.

A breve sarà attiva una speciale sezione interamente dedicata al "servizio a domicilio" con l'elenco di tutte le attività, suddivise per categoria merceologiche, che effettuano suddetto servizio. Insomma, sarà sufficiente andare su Andrialive.it per scorrere l'elenco delle attività aderenti.

Uno strumento per aiutare i cittadini ad effettuare tutti gli acquisti necessari senza dover uscire dalla propria abitazione, rispettando con profonda convinzione l'invito #iorestoacasa e mettere alle corde il virus. Ma anche una maniera per sostenere il commercio.

L'invito a scriverci è esteso anche alle associazioni e agli enti di volontariato che vogliano mettersi a disposizione per aiutare chi è più in difficoltà.

Appena possibile aggiorneremo l'elenco con le informazioni che man mano ci arriveranno in modo da renderle fruibili ai lettori. Il servizio è ovviamente gratuito.

Un elenco di aziende a cui ci si può rivolgere per acquistare e ricevere a casa i prodotti richiesti. Un elenco in costante aggiornamento.

Per poter essere inseriti nell'elenco basta rivolgersi al numero 338 3959173

Ecco i primi che hanno aderito

FARMACIE



Farmacia Castel del Monte - Viale P. Nenni, 314 - Tel. 0883.543218 - Orario continuato

PIZZERIE, ROSTICCERIE E PANIFICI

Bontà del forno Andria - Tel. 0883.591903

MACELLERIE

Primi Tagli – Via Trani, 12/14 – Tel. 0883.882459 / 331.8012530 - La consegna è gratuita ed effettuata entro mezz' ora dall' ordine. - Orario continuato

Macelleria Equina di Lorusso Michele- Tel. 0883.565250

ALIMENTI E ARTICOLI PER ANIMALI

Joe Zampetti – Via Barletta, 115 - Tel. 0883.1984861

SUPERMERCATI, GASTRONOMIE ED ENOTECHE

Sciannè di Sciannandrone Vincenzo – Tel. 0883.291048

Celero.it – Tel. 0883.561400