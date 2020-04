Sono giorni complicati quelli che stiamo vivendo, siamo sospesi in un tempo indeterminato, la cui lettura è estremamente difficile, soprattutto se si proietta il pensiero alla storia che ancora dobbiamo scrivere. Fortunatamente però la solidarietà e la generosità sono doti che resistono: non sono state messe in quarantena e mai come in questo momento stanno emergendo in tutta la loro forza. Tra le iniziative lodevoli di essere menzionate, nella domenica delle Palme appena trascorsa, citiamo la donazione di 80 pasti alla Caritas diocesana da parte dei fratelli Zingaro della “Odeon Food” in favore delle persone che vivono nel bisogno e che risiedono nella nostra città.



«In un momento di particolare urgenza - dichiarano i fratelli Zingaro – abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per chi, in questa battaglia contro il virus si trova a dover combattere doppiamente a causa degli ostacoli a cui la vita a volte ci sottopone. Abbiamo voluto metterci al servizio di chi ogni giorno aiuta coloro che vivono in una condizione di fragilità sociale ed economica. Ecco, aiutare chi aiuta è stato il motto che ci ha spronati ad attivarci nel nostro piccolo. Oltretutto, donando si riceve! Questo momento – proseguono i fratelli Zingaro - ci sta facendo comprendere l’essenziale che talvolta diventa invisibile agli occhi. Soffermarsi sugli sguardi dei nostri concittadini, scambiare una parola di conforto e rinfrancare loro con un pasto cucinato con amore per noi è terapeutico».

Riccardo e Giovanni Zingaro della Odeon Food (attività sita in via Napoli e operativa da oltre un anno), in collaborazione con lo chef Alessandro Anelli, hanno realizzato complessivamente 150 pasti per l’iniziativa solidale rivolta alla Caritas. Pasti gustosi insaporiti di solidale e umana condivisione.