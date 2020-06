Era il lontano 1950 quando il sig. Andrea Del Zio iniziò ad accarezzare un sogno: realizzare un piccolo chiosco del gelato nella sua città. Dopo tante esperienze lavorative svolte nei pochi Bar di Andria, decise di aprirsi al cambiamento.

Il Sig. Andrea Del Zio, il suo sogno ed una storia che si prepara a ripetersi dopo oltre mezzo secolo: Ragno d’oro torna a vivere ancorato alle sue salde radici passate e con gli occhi rivolti verso nuovi orizzonti.

Il nuovo Ragno d’oro nasce dalla creatività di 5 giovani andriesi: Davide, Fabio, Giovanni, Savio e Vincenzo. L’idea è recuperare il verde urbano di Piazza Unità d’Italia per donare alla città un nuovo spazio di bellezza, un luogo dove incontrarsi in sicurezza. Il risveglio della natura a dare forma a tutto il progetto. C’è ricchezza di idee, voglia di raccontarsi sull’onda di riprogettare il futuro, di ripensare a nuovi stili di vita, di rileggerlo attraverso i colori.

Non abbiamo bisogno del mare per incontrarci ma del nuovo Ragno d’oro 1954 – Il chioschetto.

Nella serata di martedì 9 giugno ’20 si presenta alla città in una nuova veste: “Rivivi, ritrova, riscopri, rieccoci…” è il claim della comunicazione affidata a LiberiCreativi che ne ha anche curato il dresscode in stile marinière che racconta un’estrema cura di stile. Righe, lino, sandali e cappelli per portare l’estate in città e ridare nuova linfa ad un angolo urbano, ricco di storia e tradizione, che ha ancora tanto da raccontare.

Bentornata estate. Bentornato al nuovissimo Ragno D’Oro 1954 – Il chioschetto.