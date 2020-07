Ormai da diversi anni il commercio online ha sicuramente innescato un trend di crescita che, a lungo andare, tenderà a sopraffare il negozio fisico. Il particolare periodo storico che stiamo tutt’ora vivendo ha dato una forte accelerazione a questo processo, specie in realtà come il Sud Italia, in cui il commercio elettronico non è affermato come in altre zone del mondo.

Tuengo.it nasce in un momento particolare in cui il tempo “sospeso” ha tenuto e tiene tuttora molto viva l'attenzione per i servizi a domicilio, per la necessità di mantenere le distanze, per evitare contatti e assembramenti.

Il periodo di grande crisi, come la storia ci insegna, talvolta, diventa un’opportunità e stimola altresì la creatività. Ecco che nasce Tuengo.it

Una valida opportunità per tutti quei negozianti che fanno fatica a stare al passo coi tempi, sia per motivi economici che per questioni legate alla scarsa capacità di stare al passo con la tecnologia e il suo costante e continuo aggiornamento.

Tuengo.it è uno strumento rapido, economico ed efficace che permette al venditore di mantenere il proprio cliente, fidelizzarlo e conquistarne altri.

«L'interfaccia di gestione è semplice ed intuitiva: sono questi alcuni dei punti di forza del sito web - commenta l'ideatore di www.tuengo.it il dott. Flavio Civita -. Non serve investire grandi cifre, i costi del servizio sono contenuti e alla portata di tutti. Basta solo credere nella filosofia del "negozio sotto casa"; delle sue tante caratteristiche peculiari che ci tutelano e ci fanno propendere per lo stesso. Tuengo.it consente di mantenere vivo il rapporto con la propria clientela e di sviluppare nuovi rapporti nella propria città. Il portale, aperto a tutte le città d'Italia, consente di inserirsi nelle città in cui si possono effettuare consegne. Niente spedizioni e il motivo è semplice: tutelare il commercio, il commerciante e quel patrimonio di storia economica e sociale che i negozi e le botteghe rappresentano. Non siamo un grande e spersonalizzato market place. Tutt'altro. Vogliamo essere riconosciuti come il portale dei negozianti di fiducia, di quelle persone che conosciamo da tempo ed in cui riponiamo fiducia per i nostri acquisti.

Il consumatore - continua Civita - entra nel portale, seleziona i prodotti o sceglie l'esercizio in cui fare la spese, carica il carrello ed il gioco è fatto. Dopo poco, la spesa è a casa. Ma ci sono anche altre modalità di utilizzare Tuengo. Ad esempio, attraverso il "salta la coda" si prenota la spesa e si sceglie l'orario del ritiro presso il punto vendita.

Cerchiamo di spingere i commercianti ad evitare commissioni per la consegna. Vogliamo dimostrare che il negoziante sotto casa ha un cuore, a differenza di grandi market place e grandi catene distributive. A questo si aggiunga il vantaggio di rintracciare il negoziante sotto casa in qualsiasi momento per l’assistenza post-vendita, il reso dei prodotti, ma anche per valutare, in tempo reale, alternative di taglie e colori di un capo di abbigliamento, ad esempio. sono tutte piacevoli sfumature che i grandi ed impersonali market place non concedono all'acquirente sia nei modi che nei tempi.

Tuengo.it porta con sé una visione romantica del futuro: essere uno strumento a sostegno e sviluppo dell'economia reale, fatta di negozi vicino casa ma, soprattutto, fatta di persone in carne ed ossa.