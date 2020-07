El Tapas de Poldo, un classico che rinnova

El Tapas de Poldo ci accompagna anche durante quest’estate con la squisitezza dei suoi piatti e la scenografia del suo déhors. Nonostante l’unicità già accertata il pub ormai celebre a tutti non smette di rinnovarsi e di sorprenderci.

Tante le novità presenti nel menù in questa stagione che si affiancano ai classici che non passano mai di moda. Non solo patatine e pizze, ma sono soprattutto i panini gourmet a dominare la scena, preparati con ingredienti del giorno dal sapore inconfondibile e frutto dell’estro creativo di uno staff attento alle esigenze del cliente.

Senza dimenticare inoltre la carta dei vini e delle birre: ormai un’istituzione e sinonimo di garanzia.

Ciccio e il suo team sono affabili e ci ospitano in un “porto” sicuro. Non uno, ma tanti motivi per andare in questo posto sempre più buono.