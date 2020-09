Dare massima priorità alla riapertura in totale “sicurezza” in ottemperanza alle disposizioni governative. È l’impegno assunto dalla Morgan School di Andria pronta a ripartire con energia e con tante novità per il nuovo anno accademico.

In primis, la sicurezza dunque e per poterla garantire al 100% la Morgan School si è dotata di un generatore di ozono per igienizzare gli ambienti assieme all’attenzione costante e continua nel rilevamento della temperatura corporea, nell’utilizzo della mascherina nonché delle visiere da parte di tutto il corpo docenti e lo staff organizzativo e di segreteria.

Per garantire il distanziamento sociale è stato anche predisposto un piano didattico rivolto a piccoli gruppi/classe all’interno delle aule. Inoltre, tutto il personale è stato sottoposto a test sierologico e tampone.

Una didattica, dunque, altamente sicura in presenza così come rimarcato dalla dirigente della Morgan School, la dott.ssa Lorena Fusiello, che rimarca anche il ruolo fondamentale che ha avuto, durante il periodo di lockdown, la didattica a distanza. Periodo che ha fatto sperimentare con successo tale metodologia: «Proponiamo una didattica in presenza sicura, ma abbiamo ampliato il nostro pacchetto servizi, infatti oggi c’è possibilità di scegliere la lezione in modalità online in quanto la quarantena ha aperto a questa nuova possibilità che si è rivelata vincente. I nostri corsi in DAD hanno garantito a circa 200 alunni di sostenere e superare il loro esame Cambridge del quale siamo centro preparatore ufficiale. È stata una didattica efficiente che non abbandoneremo, e continueremo a proporla a tutti coloro che la preferiscono».

Con il nuovo anno riprendono anche i corsi “Mummy & me” ed “Imparo l’inglese con il teatro” che hanno riscosso un grandissimo successo nell’anno accademico precedente, nonostante le limitazioni sopraggiunte dall’emergenza sanitaria.

“Imparo l’inglese col teatro” è un corso pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni, Un innovativo metodo che utilizza le tecniche teatrali per facilitare e stimolare l’apprendimento della lingua inglese. Da settembre, infatti, presso la sede di viale Crispi, n. 15, ad Andria, sarà possibile iscrivere bambini da 4 a 10 anni: «Non un corso di teatro finalizzato a mettere su uno spettacolo finale, bensì un corso che utilizza le tecniche teatrali per facilitare e stimolare l’apprendimento della lingua inglese – spiega la dirigente della Morgan School, Lorena Fusiello -. Un metodo alternativo per facilitare l’insegnamento che, oltremodo, favorisce il divertimento».

Gli allievi dunque non dovranno subire la lingua ma dovranno parlarla. Il metodo, certificato, favorisce inoltre l’accrescimento dell’autostima nell’allievo e incide sull’aspetto caratteriale specie se incline ad essere introversi.

“Mummy & Me”, invece, è l’innovativo corso pensato e studiato per tutti quei bambini che hanno voglia di imparare l’inglese divertendosi con la propria mamma. «Talvolta i piccoli sono poco inclini a lasciarsi andare in un ambiente nuovo e separarsi dalla mamma per andare a scuola a volte è impresa ardua. Il percorso Mummy & me nasce dalla volontà di superare barriere inibitorie e dare la possibilità a mamma e bambino di trascorrere un’ora piacevole di giochi e musica in inglese. Viviamo in un contesto sociale molto frenetico per motivi lavorativi, Mummy & Me diventa anche un’opportunità per condividere piacevolmente il tempo con i proprio figli».

Nella sede ormai storica di viale Crispi, al civico n. 15, la Morgan School vi aspetta per fornirvi tutte le informazioni relative ai corsi, al piano di studi e ai numerosi eventi in programma per una ripartenza in sicurezza e con sano ottimismo.

