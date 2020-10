Assicurazione auto online: come riconoscere siti falsi e truffe

Stipulare contratti di polizza in rete per il proprio veicolo a motore è oggigiorno la preferenza degli italiani, sia per la disponibilità di assistenza 24 ore su 24 ore sia per la possibilità di gestire i servizi direttamente sul proprio smartphone e soprattutto per la convenienza dei tariffari.

Uno scenario che ha permesso al mondo delle assicurazioni auto di espandersi ma che, allo stesso tempo, ha attirato l’attenzione di organizzazioni criminali che hanno incominciato a sfruttarne il canale traendo alti profitti a discapito degli automobilisti.

Le truffe sul web sono all’ordine del giorno, ecco perché bisogna prestare molta attenzione a quei siti che offrono assicurazioni a prezzi stracciati. Spesso, infatti, ci si rende conto di essere stati raggirati soltanto dopo un incidente, quando si contatta la compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni, oppure durante un controllo stradale, quando le forze dell’ordine svolgono le opportune ricerche di verifica. Il risultato è tuttavia sempre lo stesso: l’automobilista è stato tratto in inganno, ha perso i propri soldi e si trova privo di copertura assicurativa.

In questo articolo forniamo una piccola guida per evitare di cadere nella trappola di siti falsi e truffe.

Assicurazione auto online, consigli per evitare le frodi

Prima di sottoscrivere qualunque polizza assicurativa, vi consigliamo di monitorare il sito dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che periodicamente segnala i siti internet irregolari mediante una black list dettagliata. In questo modo vi accerterete di quali compagnie assicurative hanno distribuito polizze false e potrete scartarle a priori.

Tenendo presente che l’attività assicurativa e quella d’intermediazione assicurativa possono essere esercitate solo da imprese e intermediari iscritti negli albi tenuti da IVASS, per essere sicuri di rivolgersi a un’impresa o a un intermediario regolarmente autorizzati, è opportuno verificare se questi sono iscritti negli albi dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Purtroppo, questi passaggi potrebbero non escludere completamente il rischio di frode, in quanto sono stati registrati casi di operatori abusivi che propongono polizze assicurazione auto false presentando il nome di imprese regolarmente autorizzate.

Per proteggersi è quindi opportuno fare verifiche aggiuntive e prestare molta attenzione ai dettagli. Ad esempio, è consigliabile controllare minuziosamente i dati riportati nella polizza, comprese intestazioni e piè di pagina. Correzioni e piccole differenze devono sempre essere poste sotto la lente, perché anche quelli che possono apparire errori di battitura, potrebbero invece rivelare casi di contraffazione. Basti pensare che sono stati segnalati operatori abusivi che utilizzavano il nome di un’impresa regolarmente autorizzata cambiando una lettera soltanto.

Tra gli altri accorgimenti da adottare inoltre, vi consigliamo di controllare se nella barra di navigazione l’indirizzo del sito internet inizi con https e non solo con http: la “s” è un importante indice di sicurezza tecnologica.

Assicurazioni auto online certificate IVASS: Zurich Connect

L’attività di ricerca di una compagnia assicurative affidabile ma non per questo meno conveniente è dunque fondamentale.

Tra le imprese nazionali che erogano polizze online e che godono della certificazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, c’è Zurich Connect.

Zurich Connect è un gruppo operante in Italia che offre una vasta gamma di coperture assicurative da oltre vent’anni. Di proprietà della svizzera Zurich Insurance Company Ltd nata nel 1872, fonda il suo valore aggiunto nella storicità del marchio, nella riconosciuta affidabilità, qualità e professionalità dei servizi e dei prodotti offerti.

Tra i suoi punti di forza, l’utenza ha dimostrato di apprezzare la facilità e la rapidità con cui è possibile accedere ai servizi offerti, come il calcolo del preventivo online. Zurich Connect, inoltre, ha saputo distinguersi dalle altre imprese assicurative perché si è rivelata capace di proporre le migliori garanzie sul mercato insieme al miglior prezzo, tenendo sempre in considerazione i bisogni reali degli automobilisti.

Per informazioni più approfondite e altri dettagli su come sottoscrivere un preventivo o acquistare un’assicurazione puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando con pochi semplici click.