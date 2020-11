“E non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del domani viene a renderci visita ea raccontarci le sue promesse” . Milan Kundera, scriveva così nel suo libro “La vita è altrove” , e quale frase migliore per esprimere il senso dell'iniziativa dell'Agenzia di Viaggi Sì Travel sita ad Andria, in via Milano 4 ang. via Genova.

«In questo momento di emergenza, le promesse di un viaggio futuro rappresentano la luce in fondo al tunnel! Viviamo tutti in un presente addolorato dalla situazione epidemiologica intorno a noi, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di iniziare questo progetto. Nasce l'idea del “Salvadanaio della speranza” dalla voglia di accendere una promessa nel cuore dei viaggiatori, e perché no, anche nel cuore di chi decide di iniziare a viaggiare dopo tutto questo - commenta Roberta Pistillo , titolare dell'agenzia Si Travel - .

Il salvadanaio sarà il simbolo della promessa tra noi e il cliente. Con soli € 5 sarà possibile riceverlo insieme alla programmazione 2021 ricca di tour alla scoperta della nostra bellissima nazione.

Il salvadanaio non sarà altro che un acconto simbolico che porterà il cliente a ritornare in agenzia per scegliere la prossima destinazione o per completare la sua prenotazione.

In pratica, nel momento della prenotazione sarà scontato il valore del salvadanaio che però rimarrà al cliente come simbolo della promessa mantenuta. Particolare cura ed attenzione l'abbiamo dedicata alla realizzazione artigianale dei salvadanai che vogliono essere un fantastico gadget da regalare e da regalarsi.

Noi ce la stiamo mettendo tutta per non mollare e perché spinti da un'energia positiva per il futuro che, auspichiamo possa entusiasmare tutti voi. Vi aspettiamo in agenzia o se volete potete scriversi sui nostri canali social. Siamo pronti a mantenere la tua promessa, anzi la nostra promessa!»

INFO: 0883 881611

https://www.facebook.com/sitravelandria/