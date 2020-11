É corsa ai prodotti ancora disponibili in pronta consegna al Di Ruvo Bike store, punto di riferimento nel mondo a due ruote, autorizzato dal Ministero dell'ambiente a riscattare i Voucher del Bonus Mobilità o bonus Bici.

Il bonus è un incentivo statale ideato per favorire la mobilità sostenibile all'interno dei centri urbani al di sopra dei 50000 abitanti. Infatti, poiché i mezzi di trasporto possono trasportare solo un numero contingentato di persone, con le dovute precauzioni, al fine di limitare il contagio da COVID-19, il Governo ha pensato di spingere gli italiani a spostarsi con mezzi propri, e soprattutto ecologici nel rispetto dell’ambiente.

Il personale specializzato del Di Ruvo Bike store è pronto a consigliare il prodotto più consono alle esigenze tra una vasta gamma di biciclette "tradizionali", ebike e monopattini elettrici: queste ultime due tipologie, in particolare, grazie al motore elettrico, favoriscono la pedalata o lo spostamento rispetto ai prodotti tradizionali. In questo modo si può fare meno fatica quando si pedala e percorrere più chilometri senza risentire dello sforzo e godere delle bellezze che ci circondano restando all'aria aperta. Sul sito https://www.diruvo.com/it/ si possono trovare tutte le informazioni relative ai prodotti citati, le loro caratteristiche e i modelli da acquistare acquistare in base alle esigenze.

Ricordiamo che il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita e/o pieghevoli, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio. monopattini, hoverboard e segway).

Per beneficiare del Bonus Mobilità di 500 euro negli acquisti “dal vivo” basterà consegnare il voucher ricevuto dal ministero dell’Ambiente direttamente nello store in via Gorizia, 6.