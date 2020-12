Al via gli open day online dell’Istituto “Colasanto”

Si aprono virtualmente le porte dell'Istituto "Giuseppe Colasanto", in via Niccolò Paganini, ai futuri studenti: al via infatti da sabato 19 dicembre, dalle 17.30, gli open day online, visite guidate dell’istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori. Un’opportunità questa per famiglie e ragazzi per osservare da vicino, seppur attraverso lo schermo di un pc o di un cellulare, la realtà scolastica e per porre domande non solo ai docenti, ma anche agli studenti che al momento frequentano l’istituzione scolastica.

Tre sono gli indirizzi di studio offerti dalla scuola: servizi socio sanitari, servizi commerciali (promozione commerciale e pubblicitaria), liceo artistico (settore grafico e settore audiovisivo e multimediale).

A gennaio 2021 poi in programma altri 3 appuntamenti: domenica 10 gennaio dalle 10.30 alle 12.30, sabato 16 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30, e domenica 17 gennaio dalle 10.30 alle 12.30.

I link per accedere ai video e alle presentazioni saranno pubblicati sulla home page del sito dell’istituto all’indirizzo http://www.istitutocolasanto.gov.it