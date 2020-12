Minaccia al dipendente comunale, la solidarietà della Cgil

La segreteria provinciale della Fp Cgil Bat, insieme a quella confederale della Cgil Bat, stigmatizzano quando accaduto al Suap ad Andria ed esprimono totale solidarietà e vicinanza al dipendente comunale convolto suo malgrado nell’episodio. «Purtroppo in tutto il Paese aumentano le aggressioni verso i dipendenti pubblici, un clima di tensione che si sta diffondendo anche a causa delle difficoltà economiche che molta gente vive a causa della pandemia. È necessario, a nostro avviso, alzare il livello di sicurezza negli uffici pubblici, in particolare per tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti al pubblico», commenta Ilena Remini, segretario generale della Fp Cgil Bat.

«Avviene anche sul versante sanitario, così come per tutti gli altri comparti: dipendenti pubblici continuamente esposti al rischio, sia sul fronte del possibile contagio che rispetto a quello, assolutamente concreto, di trovarsi di fronte, come accaduto ad Andria, a reazioni fuori controllo di persone che arrivano persino alle minacce. Capiamo che il tutto è frutto delle difficoltà del quotidiano, la riduzione dello spazio di libertà e le difficoltà economiche del momento, innanzitutto. Ma naturalmente, interrogarsi sulle cause alla base di simili gesti, non significa giustificarli, anzi. Con convinzione stigmatizziamo fatti come questi e siamo vicini a chi, nonostante le difficoltà, continua a garantire servizi per la collettività con grande impegno e senso del dovere in un momento in cui si chiede di investire sul miglioramento professionale e sul rafforzamento degli organici ma non si trova un Governo attento a raccogliere questo messaggio», conclude Biagio D’Alberto, segretario generale della Cgil Bat.