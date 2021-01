Ciclista ferita in un incidente

Una ciclista ferita in uno scontro con un furgone. È accaduto stamattina intorno alle ore 8:45 su Via Martiri di Belfiore all'intersezione con Via Custoza.



La donna, 36enne è stata soccorsa e trasportata, in codice giallo e tramite un'autoambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo", avendo riportato probabili lesioni ad una gamba.



Da una prima ricostruzione della dinamica sembrerebbe che la ciclista circolasse in senso vietato, ora l'accertamento dei fatti e della dinamica dell'incidente è al vaglio degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale intervenuti per i rilievi.