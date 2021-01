Scompare all'età di 78 anni Vincenzo Conte dopo una lunga malattia

Dopo una lunga malattia, aggravatasi negli ultimi tempi, questa mattina è mancato all'età di 78 anni Vincenzo Conte, figura rilevante per il tessuto economico ed imprenditoriale della nostra città.

Arrivato ad Andria nei primi anni ’60 in qualità di arredatore e vetrinista per una importante catena di abbigliamento (Grandi magazzini Get), incontra la sua adorata Dina ed insieme decidono di avviare una attività di tintolavanderia, oggi rilevata dai figli.

Persona semplice, disponibile e sempre sorridente…l’amico di tutti!

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16.00 presso la Parrocchia del Crocifisso.