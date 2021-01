Finestrini in frantumi, sportelli piegati, serrature manomesse, e ammaccature: sono almeno 5 le autovetture che mercoledì 13 gennaio, di buon mattino, alcuni residenti del centro hanno trovato vandalizzate nel loro garage di c.so Cavour.

Da un'autovettura vandalizzata è stato asportata un'autoradio e da altre alcuni oggetti di poco valore. Da una prima ricostruzione dell’accaduto potrebbe darsi che uno o più malviventi si sarebbero intrufolati dalle grate del garage oppure che gli stessi si siano introdotti nel mentre uno dei residenti attraversava la porta del garage. Sta di fatto che per ammaccare la carrozzeria di alcune autovetture sarebbe stato utilizzato il cosiddetto piede di porco.

Spavento e preoccupazione per i proprietari delle autovetture che si sono visti il triste spettacolo materializzarsi di prima mattina. Dell’accaduto è stato informato l’amministratore di condominio che potrebbe sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Resta inspiegabile questo raid vandalico poiché le autovetture sono rimaste parcheggiate al loro posto.

Denunciare l’accaduto ovviamente è cosa buona ed è dovere di ogni cittadino per far sì che le autorità competenti possano stanare i delinquenti.

Non è la prima volta che notizie del genere finiscono sulle pagine del nostro giornale ed è sempre di questi giorni la notizia di un fatto simile accaduto in un garage di via Gerusalemme.

Spesso capita che ladri si intrufolino nei box per rovistare tra oggetti riposti a deposito: capita sovente in redazione di accogliere la segnalazione di cittadini che si sono visti derubati della bici depositata in garage, piuttosto che di olio e conserve varie, o abbigliamento portato a deposito nell’attesa del cambio di stagione. Una vera e propria piaga a cui bisognerebbe mettere un freno. In tema di sicurezza ricordiamo dell’esistenza di incentivi e detrazioni fiscali per la messa in sicurezza di parti condominiali.