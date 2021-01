Muore Gianna, il cordoglio della Sindaca

Muore all'età di 49 anni Gianna. Nata a Prato arriva ad Andria con la sua famiglia e qui ci resterà, in modo più o meno stabile, fino a ieri quando un'ambulanza del 118 dall’abitazione nel centro storico l’ha trasferita d'urgenza al pronto soccorso del locale nosocomio.

La sua non è stata una vita facile. Una donna imprigionata nel corpo di un uomo al centro di episodi causati dai pregiudizi. Per tutti restrerà Mery Lombardi: così voleva farsi chiamare.

A darne notizia ufficiale della sua morte è la Sindaca con un messaggio sui social: «La nostra città ha tante persone fragili. Fragilità di varia natura, con storie che vengono anche da lontano. Storie molto diverse tra loro ma spesso con un denominatore comune: sofferenza, solitudine, tristezza, precarietà sociale o fisica.

La città di fronte a ciò a volte si indigna, a volte respinge. In alcuni casi è solidale, in altri si fa giudice. Storie di vita, su cui in tanti si arrogano il diritto di intervenire per sentenziare, per creare tifoserie o per strumentalizzare.

Apprendo con tristezza che una di queste fragilità cittadine non c'è più: Gianna. Apprendo dai suoi vicini, che in silenzio tante volte l'hanno aiutata, che una brutta caduta le ha stroncato l'esistenza. Con la sua dipartita cade il muro di pregiudizi nei suoi confronti, cade la cultura dello scarto.

Ma che ce ne facciamo ora che non c'è più? Quante altre Gianna la nostra Comunità conosce, di cui deve farsi carico a partire dalle istituzioni? Gianna mi ha fermato qualche giorno dopo il mio insediamento. Cercava un alloggio ma mi ha raccontato che nessuno voleva farle il contratto.

Aveva un sostegno economico dai servizi sociali ma il suo cruccio era la casa. Questo ho saputo di lei, dal suo racconto. Mi sarebbe venuta a trovare. Voleva parlare, essere ascoltata.

Oggi, la notizia della sua scomparsa».