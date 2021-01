Ancora rifiuti abbandonati ovunque, la Sindaca Bruno: «Andria non è un immondezzaio»

Ancora una denuncia di comportamenti incivili, che arriva proprio dalla Prima cittadina andriese: in un post, infatti, la Sindaca Giovanna Bruno ha stigmatizzato il comportamento dei responsabili del "lancio della bottiglia" all'interno del cortile della scuola "Don Bosco". La notizia fa da contraltare a quella dell'inizio delle operazioni di bonifica del canale Ciappetta-Camaggio, pieno di qualsiasi tipo di rifiuti: ad Andria non si fa a tempo a pulire che c'è qualcuno che sporca. Non solo: via Sgarantiello, dove, dopo la nostra denuncia, si era prevista un'operazione di ripulitura, è già invasa nuovamente dai rifiuti. I cartoni prendono il posto dei divani abbandonati.

É questa una "dicotomia" tutta andriese: la parte "buona" si lamenta dei rifiuti abbandonati dalla parte incivile. Ma questo ping-pong diventa quasi stucchevole, bisogna davvero far ripartire un processo virtuoso di rispetto dell'ambiente e del nostro territorio.

«Diario delle inciviltà.

Proseguono incessantemente le segnalazioni da parte dei cittadini, mi arrivano foto di ogni tipo e da ogni quartiere, prosegue quindi questa rubrica che avrà fine solo quando la città avrà ottenuto il rispetto che merita. La foto che vedete è stata scattata all'interno della scuola primaria Don Bosco. Gli avventori serali si intrattengono al di fuori della cancellata della scuola. Bevono, consumano il loro spuntino e tra una chiacchiera e l'altra gettano i rifiuti del loro bivacco all'interno del cortile.

Il gesto, di per sé spregevole, nel caso specifico ha una rilevanza maggiore: quel cortile scolastico, infatti, di lì a poche ore è attraversato da bambini.

Ricevuta la segnalazione da parte della scuola, che si è adoperata con i propri operatori a raccogliere tutto in punto, prontamente è intervenuto l'ufficio ambiente, dando indicazioni alla Sangalli di ripulire l'area asportando il dovuto. E così spesso si va avanti: rincorrendo le emergenze, tamponando ciò che non pensi possa accadere e che invece per qualcuno è quasi abitudine: sporcare, mancare di rispetto.

Fino a quando dobbiamo continuare a inseguire questi incivili sottraendo tempo ed energie alla già difficile gestione della città? Non è più tollerabile.

Andria non è un immondezzaio».