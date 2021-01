Scontro tra due auto su Viale P. Nenni all'intersezione con Via Serafino.



È accaduto alle ore 17 circa tra una Peugeot, a bordo della quale vi erano due donne, rimaste ferite, e una Volkswagen Golf condotta da un giovane uomo.



Sul luogo sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno dovuto deviare il traffico, particolarmente intenso, nelle traverse laterali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei rilievi.



Le due donne, una delle quali pare sia in stato di gravidanza, hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo". Le loro condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli Agenti intervenuti.