4 pazienti e 2 operatori sanitari positivi al Covid nel reparto di Cardiologia del Bonomo

Focolaio Covid scoppiato all’interno del reparto di Cardiologia ed Emodinamica del Bonomo. Un ricoverato, con doppio test molecolare negativo, si è positivizzato all’interno del reparto e avrebbe contagiato 6 persone tra cui 4 pazienti ricoverati nello stesso reparto e 2 operatori sanitari di cui uno in attesa della seconda dose di vaccino.

I 4 pazienti sono stati precauzionalmente trasferiti in ospedale Covid. Fortunatamente sembrerebbero tutti asintomatici. Il reparto è stato precauzionalmente chiuso per agevolare le operazioni di sanificazione dei luoghi. Il disagio dovrebbe risolversi nel giro di una giornata.

Purtroppo, come accade ormai in diversi ospedali del mondo, può succedere che un paziente si positivizzi al Covid durante la degenza in reparti come quello di cardiologia dov’è pressoché impossibile che i pazienti utilizzino il dispositivo di sicurezza in quanto sottoposti a terapia ventilatoria Cpap o, comunque, abbiano problemi respiratori.

Intanto sono stati disposti ulteriori tamponi di controllo a tappeto per i 12 pazienti ricoverati e risultati negativi ad un primo tampone, La Asl Bt procederà a ulteriori tamponi di controllo sia sui pazienti ricoverati nel reparto che sul personale sanitario intanto che procede anche la sanificazione dei luoghi nel reparto, attualmente chiuso a ulteriori ricoveri.