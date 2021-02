Il borgo di Montegrosso isolato chiede aiuto alle istituzioni

I lavori di ammodernamento e allargamento a 4 corsie che stanno interessando il tratto della ex SP 231 (attuale SP2) sull’Andria-Canosa sono stati al centro dell’incontro svoltosi mercoledì scorso a palazzo di città. Incontro a cui ha partecipato il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, il Presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, ed il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio.

Il prof. Pasquale Colonna, progettista dell'opera in corso di realizzazione a cura della Provincia Bat, anch'egli presente all'incontro, ha illustrato in particolare le due soluzioni possibili: una che prevede il potenziamento dello svincolo per Minervino Murge e l'altra che prevede un sottopasso all'altezza della SP 12 per Barletta.

Dal punto di vista pratico le due alternative sarebbero pressoché uguali poiché permetterebbero l’ingresso e l’uscita da e per Montegrosso. La differenza sta nei costi: circa 16milioni di euro per lo svincolo nuovo mentre molto meno se si opta per il miglioramento dello svincolo per Minervino, il cui iter burocratico ed autorizzativo sarebbe anche più snello, unico inconveniente: il percorso per raggiungere la borgata che si allungherebbe di circa 1,5 chilometri.

Intanto che la politica si affretti a decidere il da farsi, restano irrisolti i problemi degli abitanti che, con i lavori in corso (dallo scorso ottobre 2020), sono costretti a percorsi alternativi da Andria a Montegrosso e viceversa: la vecchia strada di Minervino Murge e la SP43 che collega SS. Salvatore a Montegrosso è attualmente in condizioni pessime ed è spesso teatro di incidenti, lunghe code generate soprattutto dall’ingorgo che genera l transito di mezzi pesanti. Tali disagi sono stati la causa che ha fatto decidere a Pietro Zito di lasciar chiuso il suo ristorante meta di turisti e non. Il covid non c’entra, alla base della decisione vi è appunto il disagio della viabilità compromessa dai lavori di raddoppio della provinciale Andria-Canosa: tra le principali arterie della sesta provincia che, di fatto, ha isolato Montegrosso dalle altre città in questi ultimi mesi. Pietro Zito: «Eravamo contenti di poter riaprire le nostre attività se solo avessimo avuto la possibilità di farlo. Siamo blindati nel nostro borgo, ostaggio di un cantiere che mette in ginocchio le attività dell’intera borgata, compromettendo anche comuni importanti come Canosa, Minervino e Spinazzola».

I disagi sono comuni anche ai numerosi operatori del comparto agricolo costretti a lunghi e tortuosi giri. Nella fase di progettazione bisognava preventivare interventi più capillari, meno invasivi e più vicini ai bisogni reali della gente, ma così non è stato. Intanto si continua a patire per una viabilità fortemente compromessa ed è il caso di dire che la luce in fondo al tunnel sembra ancora molto lontana.