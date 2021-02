Il 2020 è stato un anno da ricordare sui libri di storia per via dell'emergenza sanitaria che ha stravolto l'economia mondiale. Molte sono le aziende che hanno chiuso i battenti e tante sono le famiglie che hanno lanciato un grido di aiuto. L'Associazione Onlus “Amici Per La Vita” ha dato il suo piccolo/grande contributo grazie all’aiuto dei soci e di altri amici imprenditori che hanno sostenuto le varie progettualità messe in campo durante l'anno. E questa mattina, una rappresentativa della Onlus andriese è stata ricevuta a Palazzo di Città dalla Sidaca Giovanna Bruno e dall'assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, per effettuare la donazione di un monitor paramedico multifunzionale alla delegazione di Andria della Croce Rossa Italiana.

«Quello trascorso è stato un anno drammatico non solo dal punta di vista umano (per le tante vite venute a mancare, purtroppo) ma anche dal punto di vista economico - commenta Felice Gemiti -. Molte sono state le famiglie ridotte a chiedere cibo per vivere. In questa situazione noi come Onlus abbiamo pensato di dare il nostro contributo sociale con buste alimentari, buoni spesa, dispositivi di prevenzione sanitaria ed proprio in questi giorni l'acquisto e la consegna alla Croce Rossa di Andria, oggi, di un monitor medico parafunzionale, ideale per monitorare la saturazione e la rilevazione, in tempo reale, con la cardiologia del nosocomio andriese di un elettrocardiogramma per un primo intervento».

Un'azione fatta con il cuore e che viene ribadita e divulgata a grandi lettere affinché possa essere d'esempio da parte di tutti coloro, imprenditori e non, che possono mettersi al servizio di chi ha bisogno, soprattutto in questo periodo di emergenza ed urgenza sociale, sanitaria ed economica: «Chiediamo anche ad altri volenterosi - conclude Felice Gemiti - di affiancarci perché più siamo e meglio operiamo».

L'occasione odierna è stata anche propizia per effettuare un bilancio dettagliato delle attività poste in campo dalla Onlus Amici per la Vita nel 2020. Ecco il dettaglio:



Gennaio 2020: Donazione di una libreria con più di 100 libri alla biblioteca diocesana di Andria alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria;

Marzo 2020: Donazione di 50000 mascherine del tipo FFP2, chirurgiche e con filtro intercambiabile e di 6000 flaconi igienizzanti per uso medico all’Ospedale di Andria, al reparto Oncologico del Di Miccoli di Barletta coordinato dal prof. Gadaleta, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato. Donazione di un’autovettura per uso medico alla Croce Rossa di Andria/Trani con relative documentazioni per l’acquisizione di passaggio di proprietà.

Aprile 2020: Raccolta, preparazione e distribuzione fatta direttamente dai soci imprenditori dell’associazione di quasi 1500 buste alimentari consegnate alle parrocchie, ad alcune Associazioni di Volontariato e ad alcune famiglie bisognose.

Maggio 2020: Contributo economico alla Croce Rossa di Andria per l’acquisto di dispositivi di protezione medica. Acquisto e donazione al Policlinico di Bari di n° 100 tute biomediche per uso sanitario.

iugno 2020: Donazione di 500 baby mascherine al reparto di pediatria dell’ospedale di Andria

Luglio 2020: Contributo per un laboratorio teatrale con la finalizzazione della realizzazione di un progetto docu-filmico presso la struttura “San Vittore” di Andria con protagonisti gli ospiti detenuti della struttura tenuto dalla regista Lidia Bucci e dall’attore di cinema e teatro Franco Ferrante.

Dicembre 2020: Invitati al programma televisivo “Non è un Paese Per Cuochi” i concorrenti sfidanti (nella fattispecie gli artisti della Rimbamband) hanno vinto una card di buoni spesa che hanno deciso di devolvere interamente all'ass.ne Amici per la Vita. Il buono spesa integrato dall’acquisto di altri buoni spesa sono stati distribuiti presso le parrocchie di San Valentino, Parrocchia Croci e Parrocchia Crocifisso.