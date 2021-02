Neve, pioggia e vento: la Protezione Civile Puglia lancia allerta gialla e arancione per il weekend

La Protezione Civile Puglia ha lanciato messaggi di allerta gialla e arancione per neve in tutta la regione a partire dalle 00.00 del 13 febbraio e per le successive 36-48 ore.

Sono previste nevicate: al di sopra dei 200-400m, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi.

Lanciata allerta gialla per pioggia e vento. Sono previste, infatti, anche precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

I venti soffieranno dal pomeriggio e saranno tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte.