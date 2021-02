Una Fiat PUnto ed una Fiat Uno sono state incendiate verso la mezzanotte di ieri, sabato 13 febbraio, nel cuore del Quartiere Europa, in corso Italia. È questa la notizia di cronaca che (ri)porta all’attenzione pubblica il problema sicurezza nella città di Andria e nel quartiere Europa.

Immediata l’esternazione di indignazione del coordinatore dello storico Comitato Quartiere Europa di Andria, attivo sin dal 1997, iscritto nell’Albo comunale delle Associazioni e componente della 4^ Consulta, Savino Montaruli, che ha dichiarato: «Questo gravissimo episodio fa salire moltissimo la tensione che già da moltissimo tempo si vive nel nostro Quartiere trascurato ed abbandonato dalle Istituzioni. Al signor Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, al quale chiediamo di rapportarsi con la realtà del territorio e di attivare processi di partecipazione attiva che mancano quasi completamente, non solo chiediamo con la presente nota pubblica un incontro urgente ed ufficiale ma anche e soprattutto di conoscere gli esiti delle indagini su questo episodio di inaudita gravità che per solo caso e fortuna non ha causato ulteriori danni forse anche a persone oltre che alle cose.

Alla sindaca Giovanna Bruno lo stesso, identico appello affinché si dia altresì seguito a quel tanto sbandierato “Piano Sicurezza” della città che fino ad ora non abbiamo mai né visto e forse neppure mai capito quanto sia invisibile e lontano dalle necessità dei cittadini, del territorio, delle persone».

Lunedì sera si riunirà con urgenza il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Europa per le ulteriori azioni da mettere in campo. Non escludono un incontro urgente con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a Roma.