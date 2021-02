Covid: al via da oggi le domande per ristori commercianti

Da oggi i commercianti dei 20 Comuni delle province di Bari, Bat e Foggia, rimasti in zona arancione lo scorso dicembre, possono presentare domanda per ricevere il ristoro dei danni subiti dalla chiusura forzata delle loro attivita'. Lo annuncia il presidente della IV commissione in Consiglio regionale, Francesco Paolicelli (Pd), che ha seguito la vicenda nei giorni scorsi. "Come promesso - annuncia - i bandi per i ristori alle imprese sono pronti. Da oggi i titolari della attivita' possono presentare domanda per ottenere i sussidi. Paolicelli aveva chiesto conto della situazione all'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e ai presidenti delle Camere di commercio di Bari e Foggia. "In quella occasione - spiega Paolicelli - l'assessore Delli Noci avevano assicurato che l'iter per l'accesso ai fondi era stato sbloccato e che presto sarebbero stati pubblicati gli appositi bandi, allargando tra l'altro la platea dei beneficiari e snellendo le procedure burocratiche per compilare la domanda. Siamo lieti di constatare che l'impegno sia stato mantenuto. Si tratta di una risposta concreta e importante per centinaia di lavoratori - aggiunge il presidente della Commissione Sviluppo economico - che finalmente possono essere parzialmente risarciti delle gravi perdite subite in uno dei periodi piu' proficui per le vendite in tempi normali".