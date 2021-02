Scontro frontale tra un furgone Citroen e un'autovettura Fiat 500 sulla Tangenziale comunale nei pressi dell'area di servizio del distributore carburanti "Lovaglio".

Nell'incidente stradale, accaduto alle ore 19 circa, è rimasto ferito il conducente dell'auto, che è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria tramite veicolo privato poiché non era immediatamente disponibile un'autoambulanza del 118. Illeso il conducente del furgone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti due equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno provveduto a porre immediatamente in sicurezza il luogo, apponendo anche la segnaletica stradale mobile e istituendo il senso unico alternato dei veicoli in transito, al fine di eseguire i rilievi, rimuovere i mezzi coinvolti, entrambi non marcianti, e fare pulire la strada.

Da indiscrezioni trapelate, pare che l'incidente stradale sia stato provocato dal sorpasso azzardato effettuato da un terzo veicolo il cui conducente non si sarebbe fermato, ma sarebbe fuggito. Tale circostanza è al vaglio della Polizia Locale che sta curando le indagini.