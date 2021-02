Arrivano anche nella Bat i vaccini per il personale scolastico, si parte domenica

Arriva anche nella Bat il primo "Vaccine-day" per i docenti: a partire da domenica, infatti, con modalità che saranno comunicate entro domattina dalla Asl alle scuole, i docenti e tutto il personale scolastico che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse inviata nei giorni scorsi dai singoli istituti, potranno ricevere la dose del vaccino Astrazeneca.

Ricordiamo che rispetto ai vaccini di Pfizer/BioNTech e Moderna, entrambi a base di mRNA, quello di AstraZeneca e Università di Oxford sfrutta un approccio diverso per indurre la risposta immunitaria dell’organismo verso la proteina spike. In particolare, si tratta di un vaccino a vettore virale che utilizza una versione modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non più in grado di replicarsi, come vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike di SARS-CoV-2. Una volta prodotta, la proteina può stimolare una risposta immunitaria specifica, sia anticorpale che cellulare. La tecnologia è la stessa alla base del primo vaccino approvato per Ebola alla fine del 2019.

Nella città di Andria la somministrazione dovrebbe avvenire presso il centro "Dopo di noi", all'interno della villa comunale; a Trani e Barletta, invece, dovrebbero essere i rispettivi palazzetti ad ospitare personale sanitario e scolastico. Nelle prossime ore saranno poi comunicate le modalità, gli elenchi e gli orari specifici, scuola per scuola. Non si esclude che i soggetti rimasti fuori per limite d'età (attualmente 55 anni) o perchè affetti da particolari patologie possano ricevere nelle prossime settimane i vaccini Pfizer e Moderna.