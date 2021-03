Nonostante i numerosi appelli e i vari interventi tempestivi programmati dall’amministrazione comunale gli incivili non si fermano.

Basta percorrere le strade di periferia e di campagna per comprendere la portata del problema che, oltre ad avere ricadute sull’ambiente e sulla salute di tutti noi, ha un costo per la collettività.

Infatti, per ripulire il canalone Ciappetta-Camaggio l’ente comunale ha speso euro 8.700,00 per la pulizia straordinaria ed euro 2.900,00 per interventi di mantenimento.

Una spesa importante se si considera la situazione economico-finanziaria dell’ente. Ma, nonostante ciò, è altamente probabile che gli incivili torneranno a sporcare gli spazi ripuliti, così come successo già in altre occasioni e come continua a succedere su via Sgarantiello dove, come da immagini allegate, la strada ripulita è di nuovo piena di rifiuti abbandonati.

Per cui, più che prendersela con le Istituzioni, bisognerebbe prendersela con chi, nonostante le conseguenze su tutti noi, continua a imbrattare e a inquinare il presente e il futuro delle generazioni che verranno.