Covid, 204 contagi tra bimbi e ragazzi in nove comuni di Puglia: 25 ad Andria

In collaborazione con Stop and Change Stop and Change: la lotta dei giovani per un mondo di parità

Entra nel vivo il progetto Stop and Change, nato con lo scopo di riconoscere e prevenire la violenza di genere attraverso un cambiamento dei comportamenti socio-culturali, con l’eliminazione degli stereotipi presenti tra uomini e donne. Nonostante le varie difficoltà