Incidente tra auto e bici in via Mattia Preti

Bici contro auto in via Mattia Preti quando erano circa le ore 15.45. Il ragazzo in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita è rimasto ferito a seguito dell'urto. Sul posto è dovuta intervenire un'ambulanza del 118 per portare il giovane al pronto soccorso.

Sul posto sono giunti gli agenti del Nucleo di Pronto intervento della Polizia Loclae che stanno effettuando i rilievi e deviando il traffico in entrambe le direzioni di marcia.