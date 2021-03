Tamponamento tra due auto sulla Tangenziale comunale all'altezza dell'area di servizio "Lovaglio". È avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra una BMW X5 e una FIAT Panda, che si è pericolosamente ribaltata su di un fianco.

Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, i due ragazzi che viaggiavano sull'utilitaria e una donna trasportata sul Suv.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall'incidente, prestato i primi soccorsi alle persone infortunato e, infine, eseguito i rilievi di rito.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di due autoambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti presso i Pronto Soccorso degli ospedali "L. Bonomo" di Andria e "Mons. Dimiccoli" di Barletta.

I veicoli, danneggiati in modo importante, sono stati rimossi con l'ausilio di un carro attrezzi.

Al vaglio della Polizia Locale la dinamica dell'incidente che solo per mera fortuna, in considerazione del traffico intenso sull'arteria stradale a quell'ora, non ha avuto conseguenze gravi per le persone.