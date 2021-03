Gasolio su strada in via Padre Leone Dehon Copyright: n.c.

La perdita di gasolio da un'autovettura, in via Padre Leone Dehon, in prossimità dello sbocco con via Barletta, avrebbe reso scivoloso l'asfalto tanto da provocare l'incidente tra due autovetture: un'auto che proveniva da via Padre Leone Dehon avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro un'altra autovettura ferma al rosso semaforico.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato per i rilievi e per provvedere a mettere in sicurezza il traffico veicolare particolarmente intenso quando erano da poco passate le ore 20.

Per ripulire il manto stradale sono intervenuti anche gli operatori della Multiservice che hanno cosparso di calce idrata il tratto di strada che va dalla rotatoria (zona PIP) sino a via Barletta. Indagini sono in corso per risalire all'identità dell'uomo che ha provocato il disagio stradale con lo sversamento del gasolio sul manto stradale.