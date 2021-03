Servizio straordinario per emergenza Covid-19: controlli da parte dei Carabinieri in tutta la Bat

Anche per il trascorso fine settimana i Carabinieri delle Compagnie di Barletta, Andria e Trani hanno effettuato numerosi servizi straordinari di controllo del territorio, impiegando decine di uomini, militari in abiti civili e con il contributo di pattuglie dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia di Bari e di unità cinofila, oltre a personale della Polizia Locale, per il solo Comune di Trani.

I controlli, finalizzati al rispetto delle regole imposte dal D.P.C.M., eseguiti nei centri storici e della cd. “movida”, hanno portato al controllo di 43 attività commerciali, all’identificazione di 974 persone, dei quali 48 contravvenzionati per inosservanza della normativa per il contenimento del virus COVID-19, nonché a numerose contravvenzioni al C. di S..

Anche in questa circostanza, si evidenzia grande collaborazione da parte dei cittadini che segnalano eventuali assembramenti.

Le attività di controllo, finalizzate al rispetto del D.P.C.M., proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, nel tentativo di contribuire al rallentamento della curva epidemica.