Sparatoria in via Campania insanguina il sabato andriese

Un fatto di cronaca sconvolge il sabato andriese: intorno alle 20 si sono uditi colpi di arma da fuoco in via Campania, nei pressi della Madonna di Pompei. I proiettili avrebbero raggiunto un ragazzo: sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima al Pronto Soccorso dell'ospedale “Bonomo”, e i Carabinieri che indagano sul caso per ricostruire l'accaduto.

La via è transennata e fondamentali saranno le indagini nonché la visione delle videocamere di sorveglianza per risalire all'autore o agli autori.