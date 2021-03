Grave incidente stradale nel primo pomeriggio su Via Santa Maria dei Miracoli all'incrocio con la Contrada Mastrottaviano.

Un'autovettura Ford Fusion, condotta da un ventunenne andriese, proveniente dal Santuario e diretto verso Viale Puglia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo che circolava comunque ad alta velocità e che è fuoriuscito di strada travolgendo un'autovettura Toyota Yaris in sosta fuori dalla carreggiata, per fortuna senza persone a bordo.



Questa è stata letteralmente scaraventata contro il muro del fabbricato così come vi si è schiantata la Ford, causando danni anche al rivestimento esterno dello stabile.

Il giovane conducente coinvolto è rimasto ferito ed è stato trasportato, tramite veicolo privato, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria dove è attualmente sottoposto a cure mediche. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, coadiuvati da Agenti del Nucleo Annona per la regolazione del traffico, i quali hanno provveduto ad eseguire i rilievi e le prime indagini. È stato richiesto l'intervento della squadra di pronto intervento dell'Italgas poiché un veicolo ha urtato contro un tubo del gas. L'impianto è stato verificato e posto in sicurezza.

I veicoli, gravemente danneggiati, sono stati rimossi tramite carro-attrezzi e al momento sono nella disponibilità della Polizia Locale in attesa di ulteriori accertamenti e della prognosi del ferito.

Si è provveduto anche a far eseguire la pulizia della strada dai detriti e dai liquidi oleosi dispersi dai veicoli incidentati a causa dei gravi danni anche meccanici subiti.

La normale circolazione veicolare sull'arteria stradale è stata ripristinata alle ore 18:30 circa.

Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale che, solo per mera coincidenza favorevole, non ha prodotto conseguenze ad altre persone che potevano trovarsi a piedi sul marciapiede antistante al muro dello stabile urtato dai veicoli.