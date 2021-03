Parrucchieri chiusi: «Dopo un anno ci troviamo a rivivere lo stesso disagio»

Francesco Palumbo, presidente dell’ass. Parrucchieri APEA, che conta all’incirca 150 tesserati, si fa promotore della denuncia dell’ennesimo disagio a cui è esposta la categoria a seguito delle nuove disposizioni contenute nel DL del 12 marzo scorso in cui è previsto che, nell’ambito della istituita zona rossa in Puglia, anche i parrucchieri e i centri estetici siano costretti a restare chiusi.

«Dopo un anno ci troviamo a rivivere lo stesso disagio, dopo aver vissuto a intermittenza questi 365 giorni. La nostra categoria è una delle poche ad esser stata ingiustamente sacrificata, dopo che dal giorno alla notte ci è piombata addosso una nuova chiusura obbligata. Non abbiamo avuto neanche il tempo di informare la nostra clientela che già dovevamo abbassare le nostre saracinesche. Con questa terza ondata ci ritroviamo a fare nuovamente i conti con le tasse da pagare, i ristori praticamente inesistenti e una situazione socio economica sofferente. Già contavamo un calo della nostra clientela a causa della impossibilità a realizzare eventi, cerimonie e occasioni di svago che portavano inevitabilmente una ricaduta economica sulle nostre attività, ora si aggiunge anche questa terza ondata pandemica che, per carità, se fosse gestita con regole più rigide per tutti, forse, dico “forse” ne usciremmo anche prima e meno malconci».

Non si rassegna Palumbo a dover restare chiuso ancora per altre 3 settimane piene, intanto però altri della sua stessa categoria fanno i furbetti: «Diverse sono già le segnalazioni ricevute da parte di altri colleghi che, in barba alle disposizioni governative, lavorano nel retrobottega oppure alimentano il già florido mercato illegale dei parrucchieri a domicilio, mettendo a rischio altresì la sicurezza. Urgono maggiori controlli, anche per le strade: a che serve tenerci a casa se poi in giro la gente esce liberamente e irresponsabilmente per andare più volte nei supermercati? Si può prendere il caffè d’asporto, si può andare in ferramenta, ma dal parrucchiere no! Ancora non mi capacito dei paradossi a cui siamo costretti a sottostare. Ci hanno fatto apportare modifiche importanti nei nostri locali al fine di garantire distanziamento sociale; abbiamo di nostra sponte elevato ulteriormente gli standard di igienizzazione degli ambienti e della strumentazione utilizzata e poi ci viene detto di restare chiusi».

Sono per lo più lavoratori autonomi già costretti a lavorare con l’utilizzo di elevate misure di sicurezza.



«Abbiamo tamponato le perdite nei mesi del primo lockdown – conclude Francesco Palumbo -, ma rimanere chiusi per la seconda primavera consecutiva pesa parecchio. Perdere marzo e aprile significa perdere il 35% del nostro fatturato annuo. Tanta Incertezza e nessuna programmazione ci getta nello sconforto totale e in tutto questo nessuna risposta arriva dalle istituzioni. Sarebbe opportuno confrontarsi a livello locale, con la nostra Sindaca, per raccogliere le istanze della nostra categoria e portarle in Regione per provare a rimediare al danno da noi subito».