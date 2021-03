Erano circa le ore 10.40 quando in Via del Risorgimento (una traversa di via Garibaldi) si è verificato un tamponamento tra un Fiat Fiorino ed una Ford Fiesta.

Alla guida del Fiorino c’era un malvivente che aveva da poco rubato il mezzo, adibito al trasporto di alimenti, e mentre tentava la fuga, proprio sul via del Risorgimento, avrebbe tamponato l’autovettura che lo precedeva intimando lo stesso a sgombrare la strada. L’uomo, 82enne, alla guida della Ford Fiesta però non ha ceduto alle provocazioni ed ha bloccato il traffico, fermando di fatto il malvivente. Scesi dalle autovetture ne è nato un alterco a cui hanno partecipato anche alcuni pedoni che hanno bloccato il malvivente in attesa dell’arrivo sul posto di una volante della Polizia di Stato per poi consegnarlo agli agenti.

Sul posto è giunta anche una volante del nucleo del Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente. Sul fatto indaga la Polizia di Stato che adesso trattiene il ladro e sta raccogliendo le testimonianze di coloro che hanno assistito all’accaduto.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’ambulanza del 118. Fondamentale è stata la cintura di sicurezza indossata dall’anziano signore alla guida, altrimenti il tamponamento gli avrebbe provocato non pochi danni fisici. L’uomo infatti avrebbe accusato solo contusioni alla gamba ed al piede.