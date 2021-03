5.000 dosi di vaccini in meno dalla Pfizer in Puglia, slittano i richiami del personale scolastico

La Puglia è tra le prime Regioni in Italia per numero di vaccini somministrati rispetto alle dosi fornite dal Governo: questo dato è una punta di orgoglio ma rischia di diventare un boomerang per il personale scolastico. In questi giorni, infatti, nella Bat e in particolare ad Andria, sono arrivate prima le comunicazioni per il calendario dei richiami per tutti coloro che, circa 3 settimane fa, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech. Salvo poi, ieri, annullare questo calendario: in Puglia, infatti, lunedì 22 marzo arriveranno 5.000 dosi in meno rispetto a quanto previsto, per un totale di 37.000 invece di 42.000.

Nella Bat in particolare, in virtù del serrato calendario organizzato dalla Asl per vaccinare nelle scuole, gli over55 e i malati di particolari patologie avevano ricevuto proprio la prima dose di Pfizer, prima che arrivasse l'ok all'uso di Astrazeneca dall'Aifa: ma lo Pfizer, per essere efficace, ha bisogno di un richiamo in una finestra temporale da 21 a 40 giorni circa secondo l'Ema, altrimenti la copertura è solo parziale.

Al momento la Regione ha scelto una linea precisa: le dosi disponibili in magazzino del vaccino Pfizer saranno unicamente utilizzate per la somministrazione in favore delle persone di età superiore agli 80 anni. Al personale scolastico non resta che attendere, sperando di non vedere vanificata l'efficacia. Con chi "prendersela"?