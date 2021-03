Truffa dello specchietto rotto sfiorata stamane in via Manthonè

La truffa dello specchietto rotto non passa mai di moda tra i malviventi alla ricerca costante di qualche ingenuo e onesto cittadino da raggirare, meglio se anziano o guidatore alle prime armi.

Fortunatamente è molto conosciuta e in tanti hanno imparato a difendersi. La pratica consiste nel fingere che lo specchietto di un'auto parcheggiata sia stato attinto e quindi rotto dalla nostra auto in marcia per poi chiederci soldi in contanti per riparare il danno.

Stamattina, un nostro utente ci ha raccontato di esser stato protagonista dell’ennesima truffa dello specchietto: erano le 10 circa quando in via Manthonè (nei pressi di p.zza Porta la Barra) una coppia a bordo di una Lancia Delta parcheggiata al lato della corsia ha urtato qualcosa contro la fiancata dell’autovettura facendo evidentemente rumore e costringendo il malcapitato a fermarsi. I due sono cesi dall’auto lamentando la rottura dello specchietto, ma l'uomo conoscendo la tecnica e visto l’accento non proprio andriese dei due truffatori (solitamente agiscono in altre città rispetto a quelle in cui risiedono), ha pensato bene di dire ai due che avrebbe chiamato la Polizia Locale per effettuare i rilievi sul posto. Alla sola pronuncia delle forze dell’ordine i due truffatori si sono messi in macchina ed hanno lasciato il teatro della loro sceneggiata.

Oggi non vi abbiamo raccontato nulla di quanto già molti di voli sapranno, ma il fatto di cronaca segnalatoci ci permette di ritornare sull’evergreen dei disonesti seriali per mettere in guardia tutti coloro che potrebbero trovarsi in una situazione simile. Ricordate che è sempre bene chiamare le forze dell’ordine a tutela nostra e dell’intera comunità.