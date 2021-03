Covid, il racconto dopo l'orrore: «Mi hanno portato in rianimazione e ho pensato: "per me è finita"»

Sono giorni strani, questi: strani perché, nel bel mezzo di una pandemia mondiale, con un virus che sta macinando contagi a numeri impressionanti giorno dopo giorno, leggiamo sulle nostre pagine ancora commenti di gente che non ci crede, che nega, che si rifiuta di riconoscere la verità. Anche per loro, soprattutto per loro, perché siamo una comunità e le azioni di ciascuno ricadono su tutti, continueremo a pubblicare testimonianze di chi il Covid l'ha vissuto sulla sua pelle. E ogni volta il racconto è terribile.

Oggi vogliamo dare voce, sulle nostre pagine, alla signora Mena Massaro, contagiata dal Covid durante la seconda ondata nell'autunno scorso. Solo ora, a 5 mesi di distanza, una parte del percorso di elaborazione di questa esperienza le fa ricordare i giorni terribili che ha passato.

«Sono passati ormai 5 mesi dalla mia esperienza Covid e forse solo ora riesco ad avere la lucidità di parlarne.

Si è presentato all'improvviso con un grande senso di stanchezza ma ho pensato subito: "Sarà la terapia che sto facendo" , perché non pensi subito che possa capitare proprio a te. Ho usato sempre la mascherina, ho l'igienizzante sempre a portata di mano. Non può essere.

Ed invece la notte si presenta la febbre, e nell'alzarmi dal letto perdo conoscenza e mi ritrovo sdraiata per terra con mio marito e mia figlia che cercano di tranquillizzarmi.

La mattina contatto il mio medico di famiglia: manco a dirlo, il telefono staccato. E certo, è sabato! Chiamo il mio ematologo e per fortuna mi risponde subito, "Devi fare subito un antibiotico", ma nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare sempre degli angeli al momento giusto, pur essendo poco credente! L'infermiera che chiamo per fare le punture mi sente respirare e capisce: "Misuriamo subito la saturazione, subito bombola di ossigeno e subito tampone rapido".

Il responso: ho il covid.

Arriva un'ambulanza che mi porta subito all'ospedale di Bisceglie. Arrivo in pronto soccorso la sera tardi, subito un messaggio alla mia famiglia: "Mi sembra di essere in un ospedale da campo di guerra, come quelli che abbiamo sempre visto nei film".

Resto lì per circa 2 giorni mentre, sia pure nella precarietà dell'emergenza, cercano di farmi tutto quello che è possibile: e io mi facevo fare tutto, pensavo "voglio vivere", finché mi comunicano che è necessario portarmi in rianimazione. In quel momento ho pensato: "Per me è finita" ma voglio capire e chiedo di parlare con un medico. Mi tranquillizzo. Quando arrivo in reparto (anche lo stesso trasferimento da un reparto all'altro dello stesso ospedale è una grande impresa), io che senza occhiali non vedevo nulla, non so distinguere, gli infermieri ed i medici cominciano a lavorare sul mio corpo, è un alveare, tutti lavorano incessantemente, la luce sempre accesa e non capisci. Lì è sempre giorno, emogas, aspirazione muchi, intubazione, estubazione, cateteri, tubi, fili, cipap, posizione prona, rumori rumori rumori tanti rumori.

Ti aggrappi a chiunque ti si avvicina, per fortuna mia non ho perso mai la lucidità, anche se ora ho difficoltà a collocare i tempi. Diventi anche egoista perché pensi: "Se ora mi staccano il cipap e io ho ancora bisogno?". Non ti interessa che qualche altro in quel momento ha più bisogno di te, sì perché le postazioni per erogare l'ossigeno non bastano, e pensi: "Ma perchè non avete provveduto in tempo?".

I medici, gli infermieri e gli OSS lavorano incessantemente, cercano di tranquillizzarci e poco dopo li senti al telefono che parlano con i parenti a casa, la cosa più triste è quando li devono preparare al peggioramento di salute del proprio caro, e altre volte dopo il frastuono delle loro voci concitate il silenzio! E ti chiedi come possono, come fanno a riprendere subito il loro lavoro.

Ancora preparare la terapia del cambio turno, girare l'ammalato, lavarlo, farlo mangiare, tranquillizzarlo...

Sono stata 2 giorni in pronto soccorso, 10 giorni in terapia intensiva, 10 giorni in cardiologia, 3 settimane in un ospedale postcovid per la riabilitazione respiratoria e motoria: mi sento fortunata per avercela fatta, fortunata perché ho capito l'importanza del lavoro di tutti e dico tutti gli operatori sanitari in questa emergenza, e arrabbiata perché non si è pensato in tempo ad attrezzare adeguatamente gli ospedali.

Gli strascichi del Covid ci sono e non so se mai andranno via, nessuno sa darti una risposta, ma sono viva e con me la mia famiglia che ha sofferto ancora più di me».