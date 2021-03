Furti nei cimiteri, quando l'inciviltà non lascia in pace neppure i defunti

Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni di furti ai danni delle lapidi e delle sepolture all'interno del cimitero di Andria. Una pratica abominevole, che aggiunge sgomento al dolore di quanti si recano a pregare e a ricordare i loro cari.

Pochi giorni fa era arrivata una mail che riguardava la capannina di copertura delle lapidi, sottratta insieme ad altre piccole suppellettili; ma poi anche piante, portafiori, perfino oggetti personali.

Ancora ieri la denuncia di una giovane donna, il cui padre è scomparso lo scorso 1° gennaio: prima alcune delle rose bianche depositate sulla tomba, poi tutto il mazzo di fiori, infine le piantine. «L'ultima è stata una piantina trafugata due settimane fa insieme a un mazzo di fiori: sono arrivata da mio padre e non ho trovato nulla. É stato sconvolgente perché è stato inconcepibile, ho trovato tutto spoglio ed è stato un colpo al cuore. Domenica stessa allora mia sorella ha portato un bouquet di fiori bianchi e rossi: oggi (martedì) sono tornata e c'erano solo i fiori bianchi. Le gerbere rosse erano stati rubate e ne ho parlato con alcune persone, che mi hanno riferito che è una "consuetudine", ma per me è stato comunque davvero brutto vederlo tutto spoglio. Qualcuno ha perfino suggerito che possa essere un "accanimento" nei nostri confronti: il "bello" è che tutti lo sanno ma nessuno reagisce. Cosa è "normale" in questo paese? Spero che lui o lei possa passare sotto i miei occhi perchè voglio gettargli contro tutto questo risentimento».

Una vecchia storia, che ciclicamente torniamo a denunciare: visitare le tombe dei defunti è un rituale per non recidere del tutto il cordone ombelicale che ci lega, inconsapevolmente, ai cari con i quali non possiamo più condividere l’esistenza terrena. Ma questo tipo di furti macchiano il ricordo di rabbia, di una tristezza che alimenta ancora di più il dolore.