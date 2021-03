Quello della ristorazione è uno dei settori più martoriati dalla pandemia in atto ormai da oltre un anno. C'è chi, intanto, prima ancora che il "mostro invisibile" facesse la sua comparsa, per prendersi tutta la scena, aveva avviato l'apertura di un locale: il sogno, il coronamento di tanti sacrifici, ma da allora e sino ad oggi, purtroppo, i sacrifici si sono raddoppiati. Sono aumentati gli sforzi tesi a resistere per non desistere, per evitare la chiusura totale e dire addio al sogno. È il caso di Adriana Versi. Ecco il suo amaro sfogo:

«Esisti se resisti. Perché altrimenti sei semplicemente uno dei tanti che ha fallito.

Non ho La "pretesa" di fallire, di abbandonare l'idea, il sogno, rinunciare al risultato di una lunga attesa. Sarebbe troppo comodo. Un numero tra i numeri che non ce l'ha fatta, pace, amen, nella fossa comune degli sconfitti. È che nella fossa ti ci spingono, con una bella e rumorosa pacca sulla spalla. Un anno appesi letteralmente alle parole e alle promesse, alle speranze senza filo, che davano di certezza, di risoluzione. Allora pensi che manca poco. Ti reinventi, sei nato per servire ai tavoli, per parlare con la gente. E invece il 90 %dei giorni della tua apertura impacchetti tutto e dici loro quant'è, perché l'asporto funziona così e ti serve per campare, perché se ti staccano la luce, nemmeno lo scontrino puoi fare. E allora diventi una pausa pranzo online, dove anche per 6.00 euro, che è il minimo che hai, parti veloce con L'iso termico quasi vuoto.

Tieni a bada i creditori, che hai lasciato in sala d'attesa poco prima dell'apertura, in piena pandemia. Andrà tutto bene, a settembre il virus sarà un lontano ricordo. Lavoreremo, riempiremo le sale di gente contenta di riempirle.

Sembrava passato, tutto quel tempo a casa, quando le partite Iva non ancora attive per l'agenzia delle entrate dovevano fare il pane con i propri spiccioli. Allora non siamo esistiti. Per nessuno. E se non hai un fatturato da comparare con il 2019, non esisti nemmeno dopo. Nemmeno ora. Hai avuto la cocciutaggine di aprire un ristorante in piena pandemia. Ben ti sta.

E quando lo stato se n'è accorto, anche la banca se n'è accorta, usufruendo dei 1000 euro del primo contributo, per coprire le sue rate.

I creditori in sala d'attesa hanno sperato per il tuo bene, perché chi ha i debiti, vive più a lungo. Ed io morirò vecchia.

L'importante è la salute, ma se ti ammali non basta la pensione di tua madre a mangiare e a curarti.

A tutto c'è rimedio. E intanto vivi e sopravvivi, perché il rimedio è mondiale, ne parlano i TG, pagine e pagine in pdf che girano su wathsapp, perché qualcosa ti salverà, qualcosa dovrà pur spettarti, ora che sei attivo da sei mesi, con tutta la serie di pachaging sullo scaffale. Sei attivo, produci, lavori, hai freddo perché il converter costa troppa energia, ma la cucina è calda, il forno è a gas, che costa meno.

E allora ci credi. Arriveranno i found a riscaldarci, come degli eroi di guerre stellari, saremo salvi, potremo dire di aver superato tutto con coraggio e con tenacia.

Per me che non ho mai studiato latino, capire il vero significato della parola "unatantum", costa davvero fatica.

1000 euro. Una tantum.

Una sola volta

Una sola volta nella vita, una pandemia può bastare».