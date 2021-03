Coronavirus, il vaccino arriva anche per nonno Pasquale alla veneranda età di 105 anni Copyright: AndriaLive

Un simbolo della lotta contro il covid: si vaccina oggi Pasquale Gissi, alla veneranda età di 105 anni. Una fibra da combattente, che ha resistito durante la Seconda guerra mondiale alle atrocità dei lager: nonno Pasquale ha vissuto, dal 14 ottobre 1943 al 10 aprile del 1945, nei campi di prigionia tedeschi, vivendo parallelamente gli orrori che in altri campi, non molto distanti da lui, si perpetravano agli Ebrei e non solo.

Oggi la liberazione da un altro nemico terribile, il Coronavirus, che tante vittime ha mietuto soprattutto tra le generazioni che rappresentano la nostra storia.

Raggiunto nella sua abitazione dai sanitari dell'Ufficio igiene, finalmente nonno Pasquale può compiere un passo metaforico verso la libertà ancora una volta. E, con ironia, ai medici della Asl Bt che lo hanno vaccinato e che gli chiedono se è contento di esser stato vaccinato, nonno Pasquale, visibilmente sollevato, ironizza: «Tanto io senza vaccino campo lo stesso!»