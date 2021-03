Vaccini covid, la denuncia: «Mio padre rientra tra i fragili, ma il medico di base non sa nulla»

Sono giorni di grande attesa, per malati e anziani in attesa del vaccino anti-covid che li protegga dalle forme gravi della malattia: ma a fronte di tante comunicazioni "istituzionali" che riceviamo e pubblichiamo quotidianamente dalla Regione Puglia, ci sono punti ancora poco chiari.

Uno degli snodi, per esempio, riguarda i pazienti cosiddetti "fragili": a questo proposito pubblichiamo una denuncia ricevuta da parte di una nostra lettrice.

«Sono giorni che tartasso la nostra dottoressa di base, che ha una pazienza infinita nel rispondermi sempre e con gentilezza: dall'inizio di marzo abbiamo letto che i pazienti "fragili", cioè quelli con patologie croniche gravi per i quali il Covid rappresenta praticamente una condanna di morte, sarebbero stati vaccinati dal 29 marzo in poi su segnalazione appunto del medico di base. Ma fino a oggi, domenica 28 marzo, in realtà c'è solo un "saranno": quando? Non è dato sapere.

Mi spiego meglio: i medici di base, così come mi ha riferito ancora sabato sera la nostra dottoressa, non hanno ricevuto ancora indicazioni o istruzioni concrete: non un database, non un calendario. Mio padre, nato nel 1952, con cardiopatia, diabete, polmonite pregressa, forse farà prima ad aspettare il suo "turno" come anziano non patologico, piuttosto che come fragile. Ma è possibile? Ancora nella nota diramata dalla Regione Puglia di sabato sera, si legge: "L’avvio delle vaccinazioni per le persone con elevata fragilità è previsto dal calendario vaccinale il 29 marzo. In Puglia sono già partite" e "Le persone estremamente vulnerabili che vengono contattate per la vaccinazione dai propri medici di medicina generale sono quelle con le seguenti patologie" e di seguito proprio le patologie da cui è affetto mio padre. Ma se i medici di base non hanno ancora avuto istruzioni, come fanno a contattare questi pazienti? E i loro conviventi, i cosiddetti caregiver? La piattaforma regionale si aprirà alle 14 del 29 marzo: devo quindi pensare che nel corso della mattinata magicamente si sbloccherà tutto? Della serie, non all'ultimo minuto ma all'ultimo secondo!

Noi non siamo figli di dentisti né pseudo operatori sanitari, come quelli che hanno ricevuto il vaccino senza averne titolo. Lo sconforto della clausura forzata fa il paio con la rabbia per questi annunci che di concreto, a oggi, hanno davvero poco. Piuttosto avessero detto "Li vaccineremo da aprile, li vaccineremo appena possibile, li vaccineremo dopo trapiantati, oncologici ecc", così non stresserei giorno per giorno la mia dottoressa. Insomma, come sempre si naviga a vista».

Al momento stanno ricevendo le dosi di vaccino appunto i pazienti trapiantati, i talassemici, gli affetti da malattie ematologiche: ma perchè allora estendere l'elenco a queste altre categorie di pazienti, creando una specie di corto circuito nella comunicazione con i medici di base?

La sensazione è che si stia "temporeggiando" per attendere l'arrivo delle dosi necessarie di vaccini: ma perchè indicare date che invece non possono rispettate, evidentemente?