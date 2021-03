Venditori ambulanti protestano: «Non siamo noi a portare il covid»

Protestano i venditori ambulanti che stamane, a differenza dei loro colleghi che vendono prodotti alimentari, non hanno potuto allestire il loro posteggio lungo il percorso adibito al mercato del lunedì. Ed è proprio a Largo Torneo che hanno deciso di incontrarsi per manifestare alle istituzioni un disagio che sta martoriando la categoria da tanto tempo ormai.

Andria conta circa 2000 venditori ambulanti, un comporto numeroso e un asse importante per l’economia andriese. 575 i banchi predisposti lungo tutta l’area perimetrale della villa comunale. Stamattina, come dicevamo, solo i venditori di generi alimentari, così come previsto dall’ultimo DPCM, hanno potuto aprire la loro baracca, gli altri, al pari di numerosi commercianti di abbigliamento, parrucchieri e centri esteciti, etc., hanno dovuto mettere in stand by la loro attività lavorativa chissà per quanto tempo ancora. Nell’incertezza totale sulla programmazione per il futuro.

Parte così da Andria, la richiesta rivolta alla Sindaca Giovanna Bruno affinché possa farsi promotrice dei bisogni della categoria, così come sottolineato dal rappresentante Michele Notarpietro: «Chiediamo alla nostra Sindaca di trovare assieme una formula per far ripartire in sicurezza, da Andria, l’attività mercatale. Avviamo da qui una protesta a beneficio dell’intero comparto nazionale perché è possibile lavorare nei mercati che, in aggiunta si svolgono all’aria aperta a differenza dei supermercati e degli ipermercati... Non siamo noi a portare il covid!».