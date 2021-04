​Coronavirus, in Puglia si torna ai 2.000 contagi al giorno. Nella Bat 195 i nuovi casi

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto