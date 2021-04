È accaduto intorno alle 14: per cause ancora in corso di accertamento, un incendio è divampato in un vano esterno a una abitazione in via Rossetti, in pieno centro cittadino.

All'interno del vano, sarebbe stato presente materiale elettrico: le fiamme hanno causato il propagarsi di una nube di fumo visibile anche a grande distanza.

Nessun danno alle persone: i proprietari dell'abitazione non erano presenti e sono stati i vicini a chiamare i Vigili del fuoco, che sono impegnati in lunghe operazioni di spegnimento con 3 mezzi.

Intervenuti sul luogo anche gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Al momento la strada risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei fabbricati.