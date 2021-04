Controlli dei Carabinieri nella domenica di Pasqua: apprezzato generale senso civico dei cittadini

La domenica di Pasqua ha visto impegnati, nelle prime ore della giornata, nelle province di Bari e Bat più di 400 miliari dell’Arma dei Carabinieri i quali, capillarmente sul territorio hanno garantito la sicurezza alla cittadinanza, nonché il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Numerosi i controlli effettuati e tutt’ora in corso, fino al termine della giornata, che hanno consentito, comunque, di apprezzare il generale senso civico dimostrato dalla popolazione barese e della provincia BAT, nel rispettare le disposizioni di legge in un così gravoso momento storico.

Anche oggi determinante è stato l’impiego di due elicotteri, aspetti, questi, che hanno integrato e supportato l’azione delle pattuglie sul terreno.

I controlli per il contenimento alla diffusione del COVID-19, ma anche attività di contrasto alla criminalità, svolti nella vigilia Pasquale, per i quali vi è stato uno spiegamento di 160 militari, con utilizzo di 70 veicoli d’istituto, supportati nel capoluogo Barese da militari dell’Esercito Italiano, hanno portato al conseguimento dei seguenti risultati: 458 mezzi controllati; 770 persone controllate; 14 esercizi pubblici controllati; Contestate 81 violazioni al DPCM del 03.11.2020 (contrasto alla diffusione COVID-19).

Due persone denunciate in stato di libertà (una nella provincia di Bari ed una nella provincia BAT) per l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena a causa della positività al COVID-19; 9 le persone segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per uso di sostanza stupefacente; una persona arrestata, un 34 di origine albanese e residente in Italia, per maltrattamenti in famiglia e rapina.

I controlli, oltre ad essere attivi nell’intera giornata Pasquale, saranno più incisivi soprattutto nella mattinata della Pasquetta al fine di prevenire l’esodo per eventuali gite fuori porta.