“Case parcheggio”, la denuncia della Sindaca: aggredito verbalmente dipendente comunale

La denuncia dell'ennesima aggressione ai danni di un dipendente comunale: è quella pubblicata dalla Sindaca Giovanna Bruno nel consueto video serale sui social.

«Oggi parliamo delle "case parcheggio", istituite per dare alloggio in via "temporanea" a chi aveva un disagio abitativo.

Per molti, diversamente da quanto previsto dalla legge, è divenuta l'abitazione stabile. Questo accade da tantissimi anni, senza che mai si siano concluse le procedure di sfratto avviate (ero assessore nel 2007 quando partirono le prime azioni di sfratto, dopo di che il nulla o quasi!).

Ebbene, nonostante alcuni alloggiano in quelle abitazioni senza titolo e senza versare un solo centesimo al comune, occupando immobili che di diritto potrebbero spettare ad altri, qualche occupante "ribelle" si è permesso di presentarsi in ufficio aggredendo verbalmente un malcapitato geometra, dipendente da sempre destinato ad occuparsi del patrimonio comunale e bersaglio preferito di arroganti ed energumeni che pretendono con i loro metodi interventi immediati di manutenzione e ripristino nelle "loro" case.

Interventi che pure vengono fatti, ma secondo un calendario di esigenze debitamente valutato dall'ufficio preposto.

Questa amministrazione non si lascia intimidire dalla prepotenza e dalla violenza e porterà avanti la sua battaglia contro l'illegalità diffusa, senza se e senza ma.

Bisogna far emergere sempre di più la parte sana di questa martoriata città».