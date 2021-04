Incidente in via Canosa: due feriti trasportati al Bonomo

Scontro su via Canosa in corrispondenza dello svincolo per la ex S.P. 231 direzione sud tra una FIAT Panda e una FIAT 500 X. È avvenuto intorno alle 13:10 circa, quando i suddetti veicoli, condotti da due uomini andriesi, provenienti entrambi da Andria e diretti verso la ex S.P. 231, per cause in corso di accertamento si sono violentemente scontrati.

Sul posto, oltre agli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Barletta e due autoambulanze del servizio 118, che hanno soccorso i malcapitati conducenti, i quali successivamente sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria. Non si conoscono le prognosi perché entrambi sono ancora sottoposti a cure mediche, ma le loro condizioni non dovrebbero destare preoccupazione.

Circolazione stradale a rilento durante le operazioni di soccorso, rilievo e pulizia della strada. I mezzi, non marcianti perché gravemente danneggiati, sono stati rimossi per tramite di carroattrezzi. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale anche le autocertificazioni sulle motivazioni relative alla circolazione dei conducenti coinvolti, che si ricorda è vietata in zona ed è consentita solo per le eccezionali motivazioni previste dalla vigente normativa e che devono essere dimostrate.